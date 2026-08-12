Moraes e Flávio Dino identificaram o pagamento de salários 'exorbitantes' a magistrados de sete tribunais estaduais - Fabio Rodrigues-Pozzebom e Valter Campanato / Agência Brasil / Montagem / Reprodução

Moraes e Flávio Dino identificaram o pagamento de salários 'exorbitantes' a magistrados de sete tribunais estaduaisFabio Rodrigues-Pozzebom e Valter Campanato / Agência Brasil / Montagem / Reprodução

Publicado 12/08/2026 11:31 | Atualizado 12/08/2026 11:32

Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), identificaram o pagamento de salários "exorbitantes" a magistrados de sete tribunais estaduais e a membros da Advocacia-Geral da União (AGU) e determinaram a suspensão imediata dos pagamentos dos valores recebidos indevidamente. Os dois são relatores de ações sobre o tema.