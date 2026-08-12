Pedro Uczai passou a noite bem, sem intercorrências, informou a assessoria do deputadoMário Agra / Câmara dos Deputados

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Agência Brasil
O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), continua internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. As informações foram postadas nas redes sociais do deputado.
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“O quadro não apresenta déficit motor, nem cognitivo. O parlamentar permanece internado para observação clínica e realização de exames complementares, evoluindo de forma estável.”, informou a publicação.

Em nota, a assessoria de comunicação de Uczai informou que ele passou a noite bem, sem intercorrências e mantém-se consciente, orientado, estável e sem alterações cognitivas ou motoras.

“A internação prossegue para observação e realização de exames complementares com evolução clínica positiva”, destacou o comunicado.

O deputado passou mal nessa terça-feira (11), durante reunião do Colégio de Líderes. Ele chegou a ser socorrido por outros parlamentares, incluindo o próprio presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é médico.