Pedro Uczai passou a noite bem, sem intercorrências, informou a assessoria do deputado - Mário Agra / Câmara dos Deputados

Pedro Uczai passou a noite bem, sem intercorrências, informou a assessoria do deputadoMário Agra / Câmara dos Deputados

Publicado 12/08/2026 11:04 | Atualizado 12/08/2026 11:05

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), continua internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. As informações foram postadas nas redes sociais do deputado.