Temporais atingem todo o Rio Grande do Sul desde o mês de julho - Paulo Pinto / Agência Brasil

Temporais atingem todo o Rio Grande do Sul desde o mês de julhoPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 12/08/2026 08:13

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 19 municípios do Rio Grande do Sul (RS) afetados por desastres naturais no mês de julho.

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A Portaria nº 2.579 contempla cidades atingidas por chuvas intensas, enxurradas, tornados, vendavais e quedas de granizo.



Entre os municípios atingidos por chuvas intensas estão Arroio do Tigre, Campina das Missões e Cerro Grande do Sul



A cidade de Boqueirão do Leão teve a situação de emergência reconhecida por causa de enxurradas.



Em Giruá, o reconhecimento ocorreu em razão de um tornado. Itaqui foi afetada por vendaval, enquanto Ubiretama registrou danos provocados por granizo.



Recursos A Portaria nº 2.579 contempla cidades atingidas por chuvas intensas, enxurradas, tornados, vendavais e quedas de granizo.Entre os municípios atingidos por chuvas intensas estão Arroio do Tigre, Campina das Missões e Cerro Grande do SulA cidade de Boqueirão do Leão teve a situação de emergência reconhecida por causa de enxurradas.Em Giruá, o reconhecimento ocorreu em razão de um tornado. Itaqui foi afetada por vendaval, enquanto Ubiretama registrou danos provocados por granizo.

Com o reconhecimento federal da situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos da União para ações de assistência à população, como distribuição de alimentos, água potável, kits de higiene e limpeza, além de apoio para restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.