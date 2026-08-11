Milton Lívio Lemos Salles divulgou vídeo em que afirma que o Tribunal estadual, STJ e Supremo "são todos corruptos"Reprodução
Campbell Marques disse que o juiz está "privado do domínio de si e das faculdades exigidas para o desempenho do encargo". O caso seria julgado hoje no Órgão Especial do TJ-MG, mas a decisão foi adiantada depois que Salles divulgou um vídeo em que afirma que o Tribunal estadual, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes "são todos corruptos".
"Sei de corrupção do Nelson Missias, do Gilson Lemos, do Luiz Carlos, do Vicente, da compra de mais de 170 Corolas híbridos. Vocês me dão vergonha", afirmou, citando colegas do TJ-MG.
Vicente de Oliveira Silva é presidente do TJ de Minas. Gilson Lemos e Nelson Missias são ex-presidentes. Luiz Carlos Corrêa Júnior foi corregedor-geral. Procurados pelo Estadão, os magistrados não haviam respondido até a noite de ontem.
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