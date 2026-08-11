Milton Lívio Lemos Salles divulgou vídeo em que afirma que o Tribunal estadual, STJ e Supremo "são todos corruptos" - Reprodução

Milton Lívio Lemos Salles divulgou vídeo em que afirma que o Tribunal estadual, STJ e Supremo "são todos corruptos"Reprodução

Publicado 11/08/2026 22:07

O ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, marcou para a próxima terça o julgamento do juiz Milton Lívio Lemos Salles, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Salles foi flagrado nesta segunda-feira (10), durante audiência online, bebendo uma garrafa de vinho do gargalo e acendendo um cigarro. Ele já havia sido suspenso das atividades pelo tribunal mineiro.