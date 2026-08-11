Carlos Viana foi eleito pela primeira vez em 2018 - Agência Senado

Carlos Viana foi eleito pela primeira vez em 2018Agência Senado

Publicado 11/08/2026 18:25

A alta no valor foi de 282,6% entre os dois anos, ou seja, o senador quase quadruplicou suas posses. Em 2026, ele declarou possuir $ 6,31 milhões na categoria Dívidas Agrárias e Consórcios, causando essa disparidade.Viana afirmou ao Estadão: "Tudo o que possuo está declarado de forma aberta e com toda transparência. Minhas dívidas respondem por metade da declaração e não podem ser consideradas como patrimônio. Uma conta simples de comparação mostra que meu patrimônio líquido diminuiu em relação a 2018".Na sequência aparecem imóveis, avaliados em R$ 4,1 milhões, e participações em empresas, de R$ 2,5 milhões. Em 2024, o bem de maior valor de Viana era um apartamento avaliado em R$ 1,96 milhão.O político mineiro foi eleito pela primeira vez em 2018, conquistando uma vaga no Senado com 3,57 milhões de votos. Em 2022, concorreu ao governo de Minas Gerais pelo Partido Liberal (PL), ficando em quarto lugar na disputa. Em 2025, ele assumiu a presidência da CPMI do INSS no Congresso Nacional.