Voo da Latam atrasou mais de duas horas por causa de confusão a bordo - Reprodução

Voo da Latam atrasou mais de duas horas por causa de confusão a bordoReprodução

Publicado 11/08/2026 12:47 | Atualizado 11/08/2026 16:41

Um voo da Latam acabou atrasando mais de duas horas para decolar após um passageiro retirar a bagagem de outros passageiros do compartimento superior, que já estava lotado, e discutir com a tripulação. O homem acabou precisando ser retirado à força pela Polícia Federal.



As imagens do incidente foram gravadas em vídeo pela analista política Jess Peixoto. A Latam Brasil informa que está apurando a informação. A Polícia Federal não respondeu às tentativas de contato da reportagem.



De acordo com o relato de Peixoto, o voo, que ia de Curitiba ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no último domingo, 9, já estava atrasado e a aeronave estava cheia. O homem entrou no avião já no fim do processo de embarque. Ao chegar ao assento indicado, o encontrou ocupado por outra passageira, que havia se confundido com a numeração das fileiras ao viajar com a mãe idosa. Ela foi para o lugar correto, uma fileira atrás, após ser informada do erro.



O homem, então, foi guardar sua mala, mas não havia lugar nos compartimentos superiores próximos ao assento. Ele passou a retirar as bagagens dos outros passageiros que já estavam no compartimento para colocar as suas.



Uma comissária de bordo explicou que ele não poderia mexer nos pertences de outras pessoas, ao que o homem começou a discutir com a funcionária e com outros membros da tripulação de uma forma que, segundo Peixoto, foi considerada grosseira.



A situação escalou a ponto de a tripulação chamar a Polícia Federal. Um agente pediu que ele saísse da aeronave para conversar e resolver o problema. O passageiro se recusou e o policial então explicou que, se ele não acompanhasse a PF voluntariamente, o procedimento exigia a retirada de todos os passageiros da aeronave. Ainda assim, o homem se recusou a sair afirmando que era cliente Black Signature da Latam, ou seja, que era VIP da companhia.



No vídeo, Peixoto gravou outro passageiro em outra fileira respondendo: "Eu também sou Black e não tô reclamando de nada". O homem manteve o impasse e se recusou a sair do avião, mesmo que todos os outros passageiros saíssem. A analista política também relatou que a mulher que havia ocupado o assento errado ficou chorando e pedindo desculpas durante a discussão.



Mesmo com a ordem para deixar o avião vinda tanto da PF quanto do comandante do voo, autoridade máxima dentro do avião, o homem se recusou a sair. Os outros passageiros precisaram desembarcar para que mais policiais entrassem e retirassem o homem à força.



Em vídeo gravado após o pouso, Peixoto relata que o voo acabou atrasando mais de duas horas para decolar e pousar. Ainda não está claro se o passageiro que arrumou a confusão seguiu no mesmo voo, foi realocado em outro voo ou teve o embarque de fato negado pela companhia.

Posicionamento da Latam

A Latam informa que solicitou o apoio da Polícia Federal durante o embarque do voo LA3821 (Curitiba-São Paulo/Congonhas), neste domingo (09), em razão de comportamento indisciplinado de um passageiro a bordo. Trata-se do procedimento previsto para situações dessa natureza, com foco na segurança e no bem-estar de todos os clientes e colaboradores.



A Latam destaca que repudia qualquer manifestação que contrarie o respeito e a civilidade.