Rogério Marinho disse que STF age como se fosse 'delegacia de polícia'Reprodução / CNN Brasil
Rogério Marinho diz que STF precisa 'voltar a ser constitucional'
Senador, que também é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, criticou encontro de ministros da Corte com Lula e Alcolumbre
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Resolução do Vaticano determina que religiosos e fiéis que aderirem à Fraternidade São Pio X sejam considerados em situação de cisma
Haddad atribui crise de sarampo em SP à 'turma do Tarcísio'
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Caiado propõe combate a 'terrorismo doméstico'
Se eleito, o ex-governador de Goiás pretende ainda criar 40 unidades de presídios de segurança máxima, com 20 mil vagas cada
AGU: Discord vai apresentar plano para garantir segurança de crianças
Proposta foi motivada pelo caso de uma adolescente de 13 anos que se suicidou durante transmissão ao vivo na plataforma, no mês passado
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