Hugo Motta diz que Lula é o presidente que converge com aquilo que ele pensa ser o melhor para o País - Lula Marques/Agência Brasil

Hugo Motta diz que Lula é o presidente que converge com aquilo que ele pensa ser o melhor para o PaísLula Marques/Agência Brasil

Publicado 10/08/2026 19:33

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira, 10, que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Motta disse que Lula "é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".