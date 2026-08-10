Lula manifestou solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e aos afetados pelo terremoto - Érica Martin/Agência O Dia

Lula manifestou solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e aos afetados pelo terremotoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 16:55