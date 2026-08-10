Motorista de carro teria perdido o controle e provocado acidente - Reprodução / Artesp

Motorista de carro teria perdido o controle e provocado acidenteReprodução / Artesp

Publicado 10/08/2026 09:52

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 10. A Motiva Autoban, concessionária responsável pelo trecho, afirmou que foi acionada para atender a uma ocorrência na altura do quilômetro 22, no sentido Norte (capital-interior), por volta das 4h48.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), informações colhidas no local apontam que um motorista perdeu o controle da direção e capotou. Pelo menos cinco veículos, incluindo um caminhão e uma van de mercadorias, se envolveram no acidente.

Até o momento da publicação desta matéria, não havia mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte de duas vítimas no local.

A Movida Autoban informou que outras cinco pessoas ficaram feridas. Duas delas estão em estado grave, duas em estado moderado e uma teve ferimentos leves. Todas foram encaminhadas para hospitais da região.

