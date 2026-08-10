Motorista de carro teria perdido o controle e provocado acidenteReprodução / Artesp
Acidente deixa dois mortos e cinco feridos em rodovia de São Paulo
Um carro teria capotado após motorista perder o controle da direção; pelo menos cinco veículos se envolveram na colisão
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