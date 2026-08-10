Polícia localizou crianças mortas dentro de carro - Reprodução / Redes sociais

Polícia localizou crianças mortas dentro de carroReprodução / Redes sociais

Publicado 10/08/2026 08:07 | Atualizado 10/08/2026 08:21

Duas crianças, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo, 9, Dia dos Pais, na zona sul de São Paulo. A polícia prendeu em flagrante o pai das vítimas, de 24 anos.

O homem confessou a morte das filhas. Conforme a PM, o homem se apresentou no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, e indicou o local onde os corpos estavam.

Após o relato, policiais militares foram até o endereço indicado, na Rua Luiz Supertti, 25, no Jardim Guanabara, na zona sul paulistana. Lá, localizaram as duas crianças já mortas dentro do carro.

Apesar de o pai ter se apresentado no 48º DP, a ocorrência foi registrada como flagrante no 101º DP, no Jardim das Imbuias. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele é acusado de homicídio e violência doméstica.