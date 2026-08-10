Polícia localizou crianças mortas dentro de carroReprodução / Redes sociais
SP: Crianças são encontradas mortas dentro de carro, e pai é preso
Homem confessou ter matado filhas de três e cinco anos; ele foi detido em flagrante por homicídio e violência doméstica
SP: Crianças são encontradas mortas dentro de carro, e pai é preso
Homem confessou ter matado filhas de três e cinco anos; ele foi detido em flagrante por homicídio e violência doméstica
Cinegrafista dá cabeçada em repórter e é retirado de debate
Profissional agrediu o colega durante disputa por espaço para imagens nos bastidores da Band em São Paulo
Ex-marido de Maria da Penha é preso após conceder entrevista à emissora de televisão
Marco Antonio Heredia Viveros descumpriu medida protetiva que proibia manifestações sobre o caso e teve prisão preventiva determinada pela Justiça
Tornado atinge área rural do Paraná e deixa moradores desalojados
Fenômeno provocou danos em casas e estruturas, derrubou árvores e postes e ainda terá intensidade avaliada por equipes técnicas
No Dia dos Pais, presidenciáveis fazem homenagens e defendem pautas
Lula aproveitou a data para defender o fim da escala 6x1, enquanto Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema fizeram homenagens aos pais
Mega-Sena: bolão de Fortaleza leva prêmio de R$ 164 milhões
Aposta com 100 cotas foi registrada no bairro Aldeota e acertou sozinha as seis dezenas sorteadas neste domingo (9)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.