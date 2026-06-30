Vítima foi socorrida no pronto-socorro do Hospital Nardini - Reprodução / Google Street View

Vítima foi socorrida no pronto-socorro do Hospital NardiniReprodução / Google Street View

Publicado 30/06/2026 11:59

Uma criança de 4 anos foi atropelada, nesta segunda-feira (29), por uma moto ocupada por dois adolescentes, em Mauá, no ABC Paulista. A Polícia Militar apreendeu o veículo e o levou ao pátio municipal da cidade.



Segundo a PM, os suspeitos prestaram depoimento e acabaram liberados em seguida. Após atingirem a criança, pessoas que estavam presentes hostilizaram os adolescentes.

Testemunhas contaram que os ocupantes da moto andavam em alta velocidade, indo e voltando pela rua, quando perderam o controle do veículo e atingiram a criança. Familiares socorreram a vítima e a encaminharam ao pronto-socorro do Hospital Nardini. O estado de saúde não é grave, segundo familiares.

Já os adolescentes seguiram para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Magini, onde receberam atendimento médico e, depois, seguiram para o 1º Distrito Policial (DP) de Mauá.