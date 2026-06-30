Samu foi acionado por uma pessoa que estava no estabelecimento - Reprodução / Samu

Samu foi acionado por uma pessoa que estava no estabelecimentoReprodução / Samu

Publicado 30/06/2026 10:52

Um torcedor de 60 anos passou mal e morreu, nesta segunda-feira (29), enquanto assistia à partida entre o Brasil e o Japão pela Copa do Mundo de 2026, em uma padaria, em Goiânia (GO).

Durante o jogo, o homem caiu da cadeira após o gol da seleção japonesa e bateu a cabeça no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por uma pessoa que estava no estabelecimento.

Ela recebeu orientações de primeiros socorros por videochamada enquanto aguardava a chegada da ambulância, mas o homem não resistiu.

Segundo a médica socorrista que atendeu o caso, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e, diante da gravidade, orientou a pessoa a realizar uma massagem cardíaca. O torcedor chegou a ser ressuscitado quatro vezes, mas acabou morrendo no local.