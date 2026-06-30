Medida atinge todas as versões e lotes do produto - Reprodução / Redes sociais

Medida atinge todas as versões e lotes do produtoReprodução / Redes sociais

Publicado 30/06/2026 09:04 | Atualizado 30/06/2026 09:13

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (30), o recolhimento compulsório de todos os lotes do saneante Querosene Petrus. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e ocorreu devido à comercialização irregular do produto, que não possuía o registro sanitário obrigatório junto ao órgão regulador.

A medida atinge todas as versões e lotes do produto da Comércio e Distribuidora de Produtos Químicos Ltda., com base na Lei nº 6.360/1976.

Além de determinar o recolhimento de circulação, a Agência também impôs uma série de sanções imediatas para bloquear toda a cadeia nacional do produto. Com a norma, ficam terminantemente proibidas a fabricação, comercialização, propaganda e o uso do Querosene Petrus em todo o território nacional.

Os estabelecimentos que possuírem o produto em estoque devem interromper as vendas imediatamente e providenciar o isolamento dos lotes para o processo de recolhimento.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa. O espaço segue aberto para manifestação.