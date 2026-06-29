Alcolumbre quer pressionar o atual governo ao pautas PEC que aumenta em R$ 98,7 bilhões das contas públicasWaldemir Barreto / Agência Senado
Alcolumbre pauta PEC da aposentadoria dos agentes de saúde para terça
Ala econômica do governo vê bomba fiscal caso proposta seja aprovada
Alcolumbre pauta PEC da aposentadoria dos agentes de saúde para terça
Ala econômica do governo vê bomba fiscal caso proposta seja aprovada
Moraes arquiva inquéritos de parlamentares por incitação ao 8/1
Bolsonaristas eram investigados se haviam convocado ou incentivado a população a participar dos ataques às sedes dos Três Poderes
Primeiro bebê de um homem trans nasce na rede pública estadual da PB
Hospital em João Pessoal realiza atendimento especializado para a população LGBT
Após briga com Michelle, Flávio defende 'pauta das mulheres' em live
Senador destacou que tema não é 'questão de ideologia, mas sim de economia'
Após casos de sarampo, Ministério da Saúde recomenda vacinar bebês
Imunizante deverá ser aplicado em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias
'Que a maré azul liberte todas as Américas', diz Flávio após ver Milei
Senador afirmou ao líder argentino que a eleição brasileira será a 'última peça que falta no mapa da direita no continente'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.