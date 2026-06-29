Alcolumbre quer pressionar o atual governo ao pautas PEC que aumenta em R$ 98,7 bilhões das contas públicas - Waldemir Barreto / Agência Senado

Alcolumbre quer pressionar o atual governo ao pautas PEC que aumenta em R$ 98,7 bilhões das contas públicasWaldemir Barreto / Agência Senado

Publicado 29/06/2026 18:11

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), incluiu na pauta de votações da terça-feira, 30, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e para agentes de combate a endemias. A matéria consta na agenda oficial do Senado.

A PEC dos agentes de saúde é vista como uma pauta-bomba pela equipe econômica do governo. A ideia de Alcolumbre era pautar a votação na semana passada, mas não houve sessões no Senado, por conta das festividades de São João.

A PEC prevê uma aposentadoria especial, desde que os agentes de saúde e de combate às endemias comprovem atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício de suas funções.

Também é necessário atingir uma idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com a previsão de um regime de transição.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) estima um impacto de R$ 69 bilhões nos regimes de prefeituras. Já o Ministério da Previdência Social prevê impacto de R$ 98,7 bilhões em todo o período futuro até o esgotamento do impacto no último beneficiário.

O cálculo se baseia em dados do Ministério da Saúde sobre o quantitativo de 400 mil agentes, considerando parâmetros dos valores de piso e teto do RGPS e uma distribuição de 50% para cada sexo.