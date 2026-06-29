Durante a live, Flávio voltou a dizer que fará um 'tesouraço' nos impostos se for presidente - Redes sociais / Reprodução

Durante a live, Flávio voltou a dizer que fará um 'tesouraço' nos impostos se for presidenteRedes sociais / Reprodução

Publicado 29/06/2026 14:36 | Atualizado 29/06/2026 14:36





A transmissão foi realizada diretamente de Buenos Aires,



Na ocasião, Flávio destacou sua "preocupação com as mulheres". "As mulheres sustentam mais de 70% dos lares brasileiros e sofrem com a violência. Não adianta a gente negar isso, gente, porque essa pauta de mulher não é uma pauta de ideologia, é uma pauta de economia", declarou.



O senador acrescentou: "As mulheres só querem ter a sua autonomia financeira, querem sustentar os seus lares, querem garantir que não vai faltar nada para os seus filhos. É isso", relatou.



Durante a live, Flávio voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos caso seja eleito presidente. "Vamos meter a tesoura nas instruções normativas", afirmou.



O pré-candidato disse ainda que pretende "reduzir a máquina pública" e "promover uma reforma tributária simplificada e moderna". Ele também voltou a abordar o endividamento no Brasil: "O dinheiro do brasileiro não está durando o mês todo para comprar o básico", lamentou.



O vídeo durou cerca de 10 minutos. Flávio anunciou que definirá uma data para realizar transmissões periódicas, nos moldes do que fazia seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador vestia a camisa da Seleção Brasileira, jogou bola com uma criança e chegou a usar uma máscara do jogador Neymar Jr. O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), fez uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (29), antes do jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo, e defendeu a "pauta das mulheres". O aceno ocorre dias após o confronto com sua madrasta, Michelle Bolsonaro (PL), que relatou ter sofrido "humilhação" por parte do enteado A transmissão foi realizada diretamente de Buenos Aires, onde o parlamentar afirmou ter tido um "papo maravilhoso" com o presidente da Argentina, Javier Milei , às 10h, na residência oficial do chefe do Poder Executivo argentino.Na ocasião, Flávio destacou sua "preocupação com as mulheres". "As mulheres sustentam mais de 70% dos lares brasileiros e sofrem com a violência. Não adianta a gente negar isso, gente, porque essa pauta de mulher não é uma pauta de ideologia, é uma pauta de economia", declarou.O senador acrescentou: "As mulheres só querem ter a sua autonomia financeira, querem sustentar os seus lares, querem garantir que não vai faltar nada para os seus filhos. É isso", relatou.Durante a live, Flávio voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos caso seja eleito presidente. "Vamos meter a tesoura nas instruções normativas", afirmou.O pré-candidato disse ainda que pretende "reduzir a máquina pública" e "promover uma reforma tributária simplificada e moderna". Ele também voltou a abordar o endividamento no Brasil: "O dinheiro do brasileiro não está durando o mês todo para comprar o básico", lamentou.O vídeo durou cerca de 10 minutos. Flávio anunciou que definirá uma data para realizar transmissões periódicas, nos moldes do que fazia seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador vestia a camisa da Seleção Brasileira, jogou bola com uma criança e chegou a usar uma máscara do jogador Neymar Jr.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral