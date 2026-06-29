Durante a live, Flávio voltou a dizer que fará um 'tesouraço' nos impostos se for presidenteRedes sociais / Reprodução
A transmissão foi realizada diretamente de Buenos Aires, onde o parlamentar afirmou ter tido um "papo maravilhoso" com o presidente da Argentina, Javier Milei, às 10h, na residência oficial do chefe do Poder Executivo argentino.
Na ocasião, Flávio destacou sua "preocupação com as mulheres". "As mulheres sustentam mais de 70% dos lares brasileiros e sofrem com a violência. Não adianta a gente negar isso, gente, porque essa pauta de mulher não é uma pauta de ideologia, é uma pauta de economia", declarou.
O senador acrescentou: "As mulheres só querem ter a sua autonomia financeira, querem sustentar os seus lares, querem garantir que não vai faltar nada para os seus filhos. É isso", relatou.
Durante a live, Flávio voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos caso seja eleito presidente. "Vamos meter a tesoura nas instruções normativas", afirmou.
O pré-candidato disse ainda que pretende "reduzir a máquina pública" e "promover uma reforma tributária simplificada e moderna". Ele também voltou a abordar o endividamento no Brasil: "O dinheiro do brasileiro não está durando o mês todo para comprar o básico", lamentou.
O vídeo durou cerca de 10 minutos. Flávio anunciou que definirá uma data para realizar transmissões periódicas, nos moldes do que fazia seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador vestia a camisa da Seleção Brasileira, jogou bola com uma criança e chegou a usar uma máscara do jogador Neymar Jr.