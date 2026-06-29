O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro (RJ), afirmou que o presidente da Argentina, Javier Milei, é "um exemplo para o mundo" ao comentar uma foto divulgada nesta segunda-feira (29) ao lado do chefe do Executivo argentino.
Milei publicou as imagens em suas redes sociais com a frase "A onda azul está chegando ao Brasil". Ao compartilhar a postagem, o senador brasileiro escreveu: "Obrigado por todo o carinho e consideração! Milei é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas". O congressista completou dizendo que, se na Argentina houve "motosserra", o Brasil terá um "tesouraço nos impostos, na burocracia e na corrupção".
A assessoria ainda informou que Flávio reforçou no encontro a importância de vitórias da direita na América do Sul para conter governos de esquerda e declarou que a eleição presidencial brasileira de outubro será "a última peça que falta no mapa da direita no continente". A reunião durou cerca de uma hora. Nas imagens, ambos aparecem lado a lado fazendo sinal de aprovação para a câmera.
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci