Flávio e Milei se reuniram nesta segunda-feira - Redes sociais / Reprodução

Flávio e Milei se reuniram nesta segunda-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 29/06/2026 13:35 | Atualizado 29/06/2026 13:36





Segundo a assessoria do senador,



Milei publicou as imagens em suas redes sociais com a frase "A onda azul está chegando ao Brasil". Ao compartilhar a postagem, o senador brasileiro escreveu: "Obrigado por todo o carinho e consideração! Milei é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas". O congressista completou dizendo que, se na Argentina houve "motosserra", o Brasil terá um "tesouraço nos impostos, na burocracia e na corrupção". O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro (RJ), afirmou que o presidente da Argentina, Javier Milei, é "um exemplo para o mundo" ao comentar uma foto divulgada nesta segunda-feira (29) ao lado do chefe do Executivo argentino.Segundo a assessoria do senador, Flávio se reuniu com Milei pela manhã na residência oficial do líder argentino . O parlamentar cumpre agenda em Buenos Aires como convidado de honra do jantar de encerramento da Latin America Chairmans Conference, evento que ocorre nesta noite e do qual o presidente vizinho também participará.Milei publicou as imagens em suas redes sociais com a frase "A onda azul está chegando ao Brasil". Ao compartilhar a postagem, o senador brasileiro escreveu: "Obrigado por todo o carinho e consideração! Milei é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas". O congressista completou dizendo que, se na Argentina houve "motosserra", o Brasil terá um "tesouraço nos impostos, na burocracia e na corrupção".

A assessoria ainda informou que Flávio reforçou no encontro a importância de vitórias da direita na América do Sul para conter governos de esquerda e declarou que a eleição presidencial brasileira de outubro será "a última peça que falta no mapa da direita no continente". A reunião durou cerca de uma hora. Nas imagens, ambos aparecem lado a lado fazendo sinal de aprovação para a câmera.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci