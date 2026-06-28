Tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Fernandes, foi abelado na cabeça - Reprodução

Tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Fernandes, foi abelado na cabeçaReprodução

Publicado 28/06/2026 20:53

Dois homens, de 40 e 52 anos, foram presos neste domingo (28) por suspeita de participação no atentado contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, baleado no sábado (27), em São Paulo. A dupla foi levada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos teriam dado apoio aos executores do crime. A investigação aponta que eles monitoraram os deslocamentos do policial e repassaram informações aos dois homens que realizaram o ataque em uma motocicleta. As prisões aconteceram no bairro de Guaianazes, na zona leste da capital paulista.

Ronickson Pimentel dos Santos é irmão de Eloá Fernandes, adolescente de 15 anos assassinada em 2008 pelo ex-namorado Lindemberg Alves, após ser mantida em cárcere privado por quatro dias. O caso teve grande repercussão em todo o país.

Após o atentado, o tenente foi submetido a uma cirurgia neurológica no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. O estado de saúde dele não foi informado.