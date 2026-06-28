O vereador Pedro Rousseff afirmou que o avô, Igor, já estava internado desde o começo da última semana - Redes sociais / Reprodução

O vereador Pedro Rousseff afirmou que o avô, Igor, já estava internado desde o começo da última semanaRedes sociais / Reprodução

Publicado 28/06/2026 11:43

O advogado Igor Rousseff, irmão da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), morreu aos 79 anos na manhã deste domingo (28), em Belo Horizonte (MG). Com uma trajetória reservada, ele sempre se manteve distante da política nacional. Até o momento, a causa da morte não foi informada.



Filho mais velho de dona Dilma Jane e do búlgaro Pedro Rousseff, Igor se formou em Direito pela Universidade de Brasília (UNB), depois jornalismo, história, e também passou pela administração pública, atuando como assessor na prefeitura de Belo Horizonte, durante a gestão de Fernando Pimentel (PT-MG).



Amigos e familiares realizam homenagens pelas redes sociais.



Dilma Rousseff publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram desejando uma ótima passagem: ''Meu irmão, que você siga sua jornada em paz e serenidade'', afirmou.

Já seu neto, o vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), também se despediu via rede social:

''Hoje se foi meu avô, Igor Rousseff. A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política. Homem simples, honesto e trabalhador. Viveu a vida da maneira que quis: sempre rodeado de amigos e da família'', escreveu.



Pedro também descreveu o ''pavor'' de política que seu avô possuía:

''Viu a irmã mais nova ser torturada, presa durante a ditadura e também virar a primeira presidenta do Brasil. Ele nunca quis entrar na política. Tinha pavor disso. Sempre me falava pra “não mexer com isso”, “você viu o que fizeram com a Dilminha”, explicou.

Ele completamenta que Igor já estava internado, mas queria saber da vida do jovem: ''Mesmo já internado no hospital, nessa semana, ele queria saber todas as atualizações da política e como estavam os preparativos para a eleição desse ano'', contou.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci