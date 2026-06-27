Missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores FAB / Reprodução
A Venezuela foi atingida por um terremoto duplo de 7,2 e 7,5 de magnitude na última quarta-feira (24). Um terceiro tremor foi sentido na noite de sexta-feira (26), este com 4,7 pontos de magnitude. Autoridades locais falam em pelo menos 920 mortos e mais de 51 mil desaparecidos.
No primeiro voo da FAB, a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus transportou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados de busca e resgate, em um total de 12 toneladas de material de apoio.
A missão também conta com 36 bombeiros militares de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), quatro integrantes da Defesa Civil e quatro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que leva equipamentos de monitoramento capazes de identificar sinais emitidos por dispositivos de telecomunicações, como aparelhos celulares, o que pode auxiliar na localização de possíveis sobreviventes em áreas atingidas.
Já o segundo voo, também em uma aeronave KC-390 Millennium, transporta Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, 48 militares para operar o hospital e 100 purificadores de água com painel solar. Os equipamentos têm capacidade de tratamento 5 mil litros de água por dia cada, e serão doados à defesa civil venezuelana.
A missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e integra o esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela. Autoridades venezuelanas informaram nesta sexta-feira (26), que 861 voluntários do México, dos Estados Unidos, de El Salvador, da Suíça, da Colômbia e de outros países já estavam no país.