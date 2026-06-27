Missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores - FAB / Reprodução

Missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores FAB / Reprodução

Publicado 27/06/2026 12:22





A Venezuela foi atingida por um terremoto duplo de 7,2 e 7,5 de magnitude na última quarta-feira (24). Um terceiro tremor foi sentido na noite de sexta-feira (26), este com 4,7 pontos de magnitude. Autoridades locais falam em



No primeiro voo da FAB, a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus transportou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados de busca e resgate, em um total de 12 toneladas de material de apoio.



A missão também conta com 36 bombeiros militares de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), quatro integrantes da Defesa Civil e quatro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que leva equipamentos de monitoramento capazes de identificar sinais emitidos por dispositivos de telecomunicações, como aparelhos celulares, o que pode auxiliar na localização de possíveis sobreviventes em áreas atingidas.



Já o segundo voo, também em uma aeronave KC-390 Millennium, transporta Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, 48 militares para operar o hospital e 100 purificadores de água com painel solar. Os equipamentos têm capacidade de tratamento 5 mil litros de água por dia cada, e serão doados à defesa civil venezuelana.



A missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e integra o esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela. Autoridades venezuelanas informaram nesta sexta-feira (26), que 861 voluntários do México, dos Estados Unidos, de El Salvador, da Suíça, da Colômbia e de outros países já estavam no país. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com ajuda humanitária chegou à Venezuela às 23h40 desta sexta-feira (26), na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay, na Venezuela. Um segundo voo, com decolagem às 11h deste sábado (27), da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), levará um Hospital de Campanha da Marinha do Brasil.A Venezuela foi atingida por um terremoto duplo de 7,2 e 7,5 de magnitude na última quarta-feira (24). Um terceiro tremor foi sentido na noite de sexta-feira (26), este com 4,7 pontos de magnitude. Autoridades locais falam em pelo menos 920 mortos e mais de 51 mil desaparecidos No primeiro voo da FAB, a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus transportou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados de busca e resgate, em um total de 12 toneladas de material de apoio.A missão também conta com 36 bombeiros militares de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), quatro integrantes da Defesa Civil e quatro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que leva equipamentos de monitoramento capazes de identificar sinais emitidos por dispositivos de telecomunicações, como aparelhos celulares, o que pode auxiliar na localização de possíveis sobreviventes em áreas atingidas.Já o segundo voo, também em uma aeronave KC-390 Millennium, transporta Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, 48 militares para operar o hospital e 100 purificadores de água com painel solar. Os equipamentos têm capacidade de tratamento 5 mil litros de água por dia cada, e serão doados à defesa civil venezuelana.A missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e integra o esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela. Autoridades venezuelanas informaram nesta sexta-feira (26), que 861 voluntários do México, dos Estados Unidos, de El Salvador, da Suíça, da Colômbia e de outros países já estavam no país.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci