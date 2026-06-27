Igor Zampieri é um dos adolescentes investigados pela morte do cão comunitário OrelhaRedes sociais / Reprodução
O jovem explicou o motivo de ter evitado declarações públicas até agora: "Vim aqui contar para vocês. Pessoas me julgavam sem realmente saber o que aconteceu. Até aqui eu e minha família ficamos em silêncio. Muitas pessoas viram esse silêncio como forma de culpa. Porém, só estava respeitando o processo. Foi pedido pelas autoridades que ficasse em sigilo. Eu fiquei quieto até que tudo fosse concluído. Enquanto eu fiquei em silêncio, minha foto circulava pela internet. Meu nome era compartilhado em grupos de WhatsApp'', disse.
Ele também falou sobre a permanência dos ataques mesmo após o fim das investigações: ''As pessoas me julgavam por algo que eu não fiz, algo que eu jamais faria. Mesmo depois de a Justiça arquivar o processo e ficar provado que eu não fiz nada, muitas pessoas seguem me chamando de assassino.”
O vídeo terminou com o jovem afirmando que ''não se importa com CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)'' e que irá provar mais uma vez ''sua inocência''.