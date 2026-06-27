Flávio participou da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, GoiásReprodução
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Na primeira viagem, a aeronave transportou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados de busca e resgate
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