Flávio participou da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás - Reprodução

Flávio participou da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, GoiásReprodução

Publicado 27/06/2026 07:52

Rio - O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta sexta (26) que a briga entre ele e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) , é ''página virada''. A declaração foi feita após o parlamentar desembarcar em Goiânia, cidade em Goiás (GO), para participar da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Flávio relatou também que visitou seu pai, Jair Bolsonaro (PL), em casa, em Brasília (DF), antes de viajar: ''Visitei meu pai hoje. Conversei com ele. Estava tudo bem. A saúde dele demanda cuidados ainda, mas estava sem soluço”, relatou Flávio, em fala à imprensa.

Em seguida, o pré-candidato continou falando sobre a crise entre ele e Michelle: ''Para ficar bem claro, da minha parte é bola para a frente, página virada. Vim aqui com a blusa branca, da paz. Para olhar para a frente. Vamos resgatar esse Brasil juntos”, finalizou.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci