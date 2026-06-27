O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, estava viajandoRedes sociais / Reprodução
A informação foi confirmada pela esposa de Romildo, Carlha Nacarid, que relatou o ocorrido aos familiares. Uma parede desabou sobre o pastor enquanto o casal tentava se proteger dos tremores. De acordo com a sobrinha dele, Jhulya Ribeiro de Lima, ambos conseguiram sair dos escombros; a esposa sofreu uma fratura na bacia e segue internada, mas o pastor não resistiu aos ferimentos.
A outra vítima brasileira também confirmada por familiares por meio das redes sociais é a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, que morava no Gama, no Distrito Federal (DF). Segundo o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, ela havia chegado ao país há apenas dois meses e estava na região costeira de La Guaira quando foi atingida pelo desabamento do local onde se encontrava.