O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, estava viajando - Redes sociais / Reprodução

O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, estava viajandoRedes sociais / Reprodução

Publicado 27/06/2026 07:50





A informação foi confirmada pela esposa de Romildo, Carlha Nacarid, que relatou o ocorrido aos familiares. Uma parede desabou sobre o pastor enquanto o casal tentava se proteger dos tremores. De acordo com a sobrinha dele, Jhulya Ribeiro de Lima, ambos conseguiram sair dos escombros; a esposa sofreu uma fratura na bacia e segue internada, mas o pastor não resistiu aos ferimentos.



A outra vítima brasileira também confirmada por familiares por meio das redes sociais é a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, que morava no Gama, no Distrito Federal (DF). Segundo o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, ela havia chegado ao país há apenas dois meses e estava na região costeira de La Guaira quando foi atingida pelo desabamento do local onde se encontrava. O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, morador de Uberlândia, Minas Gerais (MG), foi uma das vítimas do terremoto que atingiu o território da Venezuela na última quarta-feira (24) . Ele estava em uma viagem com a esposa na cidade de Caracas, capital venezuelana, e foi a segunda vítima brasileira identificada.A informação foi confirmada pela esposa de Romildo, Carlha Nacarid, que relatou o ocorrido aos familiares. Uma parede desabou sobre o pastor enquanto o casal tentava se proteger dos tremores. De acordo com a sobrinha dele, Jhulya Ribeiro de Lima, ambos conseguiram sair dos escombros; a esposa sofreu uma fratura na bacia e segue internada, mas o pastor não resistiu aos ferimentos.A outra vítima brasileira também confirmada por familiares por meio das redes sociais é a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, que morava no Gama, no Distrito Federal (DF). Segundo o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, ela havia chegado ao país há apenas dois meses e estava na região costeira de La Guaira quando foi atingida pelo desabamento do local onde se encontrava.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci