O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, estava viajandoRedes sociais / Reprodução

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Rodrigo Maciel
O pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, morador de Uberlândia, Minas Gerais (MG), foi uma das vítimas do terremoto que atingiu o território da Venezuela na última quarta-feira (24). Ele estava em uma viagem com a esposa na cidade de Caracas, capital venezuelana, e foi a segunda vítima brasileira identificada.

A informação foi confirmada pela esposa de Romildo, Carlha Nacarid, que relatou o ocorrido aos familiares. Uma parede desabou sobre o pastor enquanto o casal tentava se proteger dos tremores. De acordo com a sobrinha dele, Jhulya Ribeiro de Lima, ambos conseguiram sair dos escombros; a esposa sofreu uma fratura na bacia e segue internada, mas o pastor não resistiu aos ferimentos.

A outra vítima brasileira também confirmada por familiares por meio das redes sociais é a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, que morava no Gama, no Distrito Federal (DF). Segundo o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, ela havia chegado ao país há apenas dois meses e estava na região costeira de La Guaira quando foi atingida pelo desabamento do local onde se encontrava.
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou o falecimento de dois brasileiros na tragédia na última quarta-feira, contudo, sem nomes divulgados. Até o momento, foram registradas 920 mortes, 3.360 feridos e mais de 50 mil desaparecidos.
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci