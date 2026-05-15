Após análise, foi concluído que cão Orelha não foi morto após ser agredido por um grupo de adolescentesReprodução modificada com IA
Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público
Decisão veio após análise de cerca de dois mil arquivos
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