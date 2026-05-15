Sidney Oliveira é denunciado por fazer parte de um esquema de desvio de recursos fiscais estaduaisUltrafarma/Divulgação
Ministério Público formaliza denúncia contra executivos da Ultrafarma
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