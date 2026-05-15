Segundo Dino, o desmembramento é para 'melhor organização dos atos processuais'Rosinei Coutinho / STF
Dino abre nova investigação sobre suposto uso de emendas em filme inspirado em Bolsonaro
Ministro do STF determinou desmembramento de apuração após suspeitas de financiamento público
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Até o fim da tarde desta quinta 112 imóveis tinham sido vistoriados
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Bebê foi encontrada ainda com vida por catadores de recicláveis, mas faleceu a caminho do hospital
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Texto segue para o Senado
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