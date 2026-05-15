Mulher foi indiciada, nesta quarta-feira (13), por homicídio qualificado - Reprodução / Redes sociais

Mulher foi indiciada, nesta quarta-feira (13), por homicídio qualificadoReprodução / Redes sociais

Publicado 15/05/2026 09:47

Uma recém-nascida morreu após ter sido abandonada pela mãe, de 28 anos, dentro de uma mochila em um lixão no município de Manacapuru, no Amazonas. A mulher foi indiciada, nesta quarta-feira (13), por homicídio qualificado.

A vítima recebeu resgate ainda com vida por policiais, mas morreu a caminho do hospital na segunda-feira (11). Uma equipe de catadores de material reciclável a encontrou e acionou a PM.

"O recém-nascido foi encontrado enrolado em um pano com manchas de sangue, ainda com a placenta e o cordão umbilical. O bebê apresentava coloração arroxeada e aparentava sinais vitais. Ele foi imediatamente encaminhado ao hospital de Manacapuru, onde a equipe médica realizou tentativas de reanimação, porém, sem sucesso", afirmou a delegada Joyce Coelho.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PCAM), a mãe da bebê foi indiciada por homicídio por asfixia, após deixar a recém-nascida sem respirar dentro da mochila, o que teria provocado a morte da criança.

Os agentes localizaram a mãe e seguiram até o local. Durante a abordagem, a mulher afirmou que entrou em trabalho de parto em casa, na madrugada de segunda-feira. Ela contou que percebeu que o bebê não estava chorando e, por isso, acreditou que a criança estivesse morta. Segundo a mulher, ela agiu por “desespero, medo, vergonha e dificuldades familiares e emocionais”.

A mulher foi encaminhada ao hospital, pois necessitava de cuidados médicos, e passou por coleta de material genético, que será encaminhado à perícia.