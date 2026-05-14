A escritora e poetisa mineira Adélia PradoFrame TV Cultura
Poetisa Adélia Prado é internada, em Minas Gerais
O motivo da hospitalização é desconhecido
Flávio Bolsonaro tentou levar o pai na casa de Vorcaro
Reunião seria feita para assistirem junto um documentário
Homem de 72 anos é preso por estuprar filha de 12 com ajuda de filho adolescente
Caso acontecia há 6 meses e foi descoberto pelo Conselho Tutelar
Líderes do PT, PCdoB e PV encaminham representação criminal contra Flávio e Eduardo à PGR
Acusação contra irmãos Bolsonaro incluem lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e desvio de recursos públicos
Brasil tem alta de Síndrome Respiratória Aguda Grave em bebês
Principal causa da doença é infecção pelo vírus sincicial respiratório
Taxa de desemprego de pretos é 55% maior que a de brancos, revela IBGE
Para mulheres, índice é 43% superior ao dos homens
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