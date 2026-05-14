A escritora e poetisa mineira Adélia Prado - Frame TV Cultura

A escritora e poetisa mineira Adélia PradoFrame TV Cultura

Publicado 14/05/2026 21:11

A poetisa Adélia Prado, de 90 anos, foi hospitalizada, nesta quinta-feira (14), no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, Minas Gerais. A unidade de saúde, no entanto, não divulgou o motivo da internação e não deu detalhes sobre o estado de saúde da autora.

Considerada a maior poetisa viva do Brasil, Adélia é autora de livros como "Bagagem" (1976), "O Coração Disparado", de 1978, que conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura, conferido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), e "Terra de Santa Cruz" (1981).

A produção intelectual de Adélia teve espaço para literatura em prosa, com os livros "Solte os Cachorros (1979)" e "Cacos para um Vitral" (1980). Em 2024, a escritora mineira foi agraciada com os prêmios Machado de Assis, oferecido pela Academia Brasileira de Letras, e o Camões, reconhecimento mais importante da literatura portuguesa.