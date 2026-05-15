Segundo Corpo de Bombeiros, incidente aconteceu durante retorno de passeio em família - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Segundo Corpo de Bombeiros, incidente aconteceu durante retorno de passeio em famíliaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 15/05/2026 08:46

Uma criança de 8 anos foi atacada, nesta quinta-feira (14), por uma onça-parda na área de uma cachoeira da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu durante o retorno de um passeio em família, que comemorava o aniversário da vítima.

De acordo com informações preliminares, o animal estava em cima de uma árvore quando a família que retornava de uma cachoeira o avistou. Segundo os pais, assim que a onça saltou na direção da criança, os adultos começaram a gritar, o que fez o animal fugir para a mata.

A vítima sofreu ferimentos no rosto, recebeu pronto atendimento e seguiu para o Hospital Municipal de Alto Paraíso. Por conta do ferimento, a médica responsável decidiu pela transferência da menina para o Hospital de Base do Distrito Federal.

Não há atualizações sobre o estado de saúde da menina. O Santuário Volta da Serra, responsável pela conservação e administração do local onde o incidente ocorreu, afirmou que iniciou a revisão e o reforço dos protocolos de visitação.

Nota Santuário Volta da Serra

"O Santuário Volta da Serra, na região da Chapada dos Veadeiros, informa que está acompanhando de perto o incidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (14), na região da Cachoeira do Cordovil, envolvendo uma criança de 8 anos e um exemplar de onça-parda em área de natureza preservada.



A criança recebeu atendimento imediato e segue acompanhada pela família e pelas equipes responsáveis em Brasília.

Desde o momento em que a criança deu entrada no Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem prestado todo o suporte necessário, garantindo o pronto atendimento e a rápida transferência para o Hospital de Base de Brasília, em uma ação ágil e integrada das equipes de saúde.As informações preliminares indicam que o animal estava sobre uma árvore no momento em que foi avistado. Especialistas ressaltam que a onça-parda possui comportamento predominantemente arredio e que reações defensivas podem ocorrer diante de aproximações inesperadas, especialmente em ambientes naturais de mata.



Para Marcello Clacino, turismólogo e coordenador do Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, a presença de fauna silvestre é característica das áreas de preservação ambiental da região e representa um importante indicativo de equilíbrio ecológico e conservação do bioma Cerrado. Segundo ele, a ocorrência de animais de grande porte integra a dinâmica natural de ecossistemas preservados e exige atenção permanente às orientações de segurança durante experiências de turismo de natureza e aventura.



Desde o ocorrido, o empreendimento iniciou a revisão e o reforço dos protocolos de visitação, sinalização e orientação preventiva aos visitantes, em alinhamento com profissionais especializados e órgãos competentes.



O Santuário reafirma seu compromisso com a segurança dos visitantes, a preservação ambiental e a condução responsável das atividades de ecoturismo, mantendo colaboração integral com as autoridades e equipes técnicas envolvidas no acompanhamento do caso."