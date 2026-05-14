Alegações indicariam que os recursos seriam repassados para Eduardo BolsonaroSaul Loeb / AFP
Flávio: É falsa insinuação de que recursos de Vorcaro foram para Eduardo
Investimento teria sido destinado para orçamento do filme de Bolsonaro
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Acusação contra irmãos Bolsonaro incluem lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e desvio de recursos públicos
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