Paulo Henrique Pereira fez declaração nesta sexta-feiraFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
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Paulo Henrique Pereira afirmou que proposta não significa falta de atenção aos empresários
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