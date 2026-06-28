Nove apostas acertam Quina de São João e vão receber R$ 26,6 milhões Marcello Casal jr/Agência Brasil
Nove apostas dividem prêmio da Quina de São João e faturam R$ 26,6 milhões cada
Bilhetes premiados foram registrados em oito cidades de sete estados e no Distrito Federal
Nove apostas dividem prêmio da Quina de São João e faturam R$ 26,6 milhões cada
Bilhetes premiados foram registrados em oito cidades de sete estados e no Distrito Federal
Morre Igor Rousseff, irmão mais velho de Dilma
Trajetória do advogado foi reservada, mantendo-se distante da política nacional
Morre o dublador Figueira Júnior, de 'Dragon Ball', aos 60 anos
Ator sofreu um infarto agudo do miocárdio
Defesa de Bolsonaro nega 'falta grave' e quer manter prisão domiciliar
Advogados sustentam que arma estava regularmente registrada e já estava guardada na casa do ex-presidente antes da condenação
Voo da FAB leva hospital de campanha da Marinha para a Venezuela
Na primeira viagem, a aeronave transportou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados de busca e resgate
Cão Orelha: Jovem citado no caso faz desabafo
'Muitas pessoas seguem me chamando de assassino', criticou Igor Zampieri
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.