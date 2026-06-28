Nove apostas acertam Quina de São João e vão receber R$ 26,6 milhões - Marcello Casal jr/Agência Brasil

Nove apostas acertam Quina de São João e vão receber R$ 26,6 milhões Marcello Casal jr/Agência Brasil

Publicado 28/06/2026 18:04 | Atualizado 28/06/2026 18:06

Rio - A Quina de São João fez nove novos milionários neste domingo (28). As apostas vencedoras do concurso 7.051 vão dividir uma premiação superior a R$ 239 milhões, garantindo R$ 26.603.233,33 para cada ganhador.

Os bilhetes premiados foram registrados em Brasília (DF), que teve dois vencedores, além de Fortaleza (CE), Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuanã (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP).

As dezenas sorteadas foram 19, 32, 50, 73 e 75.

Além dos ganhadores da faixa principal, 1.674 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 12.234,37. Já os prêmios para três e dois acertos ficaram em R$ 135,26 e R$ 5,33, respectivamente, contemplando mais de 3,7 milhões de apostas.