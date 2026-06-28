Em seus papéis mais famosos, Figueira dublou Fry, protagonista de Futurama, e o Androide 17, de Dragon Ball - Redes sociais / Reprodução

Em seus papéis mais famosos, Figueira dublou Fry, protagonista de Futurama, e o Androide 17, de Dragon BallRedes sociais / Reprodução

Publicado 28/06/2026 07:46 | Atualizado 28/06/2026 07:58

Figueira Júnior, dublador conhecido por dar voz a personagens de séries como ''Futurama'' e ''Dragon Ball'' em suas versões brasileiras, morreu neste sábado (27) aos 60 anos. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e não resistiu.



A família do diretor de dublagem publicou, pelo perfil oficial de Figueira no Instagram, uma nota: ''É com profundo pesar que a família comunica o falecimento de Figueira Júnior, ocorrido ontem, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Ao longo de sua vida, Figueira construiu uma trajetória marcada pelo talento, pela generosidade e pela alegria. Como ator, dublador, diretor e amigo, deixou sua voz e seu coração registrados na memória de inúmeras pessoas, além do carinho e da admiração de familiares, amigos, colegas de profissão e fãs'', escreveu.

A Associação Brasileira de Dubladores (Dublar) realizou uma homenagem por meio de uma nota em seu perfil oficial:



"A Dublar e o Dublagem Viva lamentam profundamente a perda do colega, amigo e associado Figueira Jr. Com personagens que marcaram a vida de muitas pessoas, Figueira agora estará eternizado através de sua voz em diversas obras como Futurama e Dragon Ball. Desejamos luz em sua passagem e muita força para a família, em especial ao seu tão querido sobrinho Daniel Figueira."



O sobrinho do dublador, Daniel Figueira, divulgou uma imagem ao lado do locutor como homenagem: "Nossa última foto. Descanse em paz".



Entre seus personagens mais conhecidos estão a voz de Fry, protagonista de Futurama, o Androide 17, de Dragon Ball, Guindo, do infantil Bob, o Construtor e Shadi de Yu-Gi-Oh!. Ele também trabalhou em filmes como "Matrix", "Um Sonho de Liberdade" e "American Pie".

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci