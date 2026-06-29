Durante discurso, Flávio destacou vitórias recentes de candidatos de direita na América do Sul - Reprodução / Redes sociais

Durante discurso, Flávio destacou vitórias recentes de candidatos de direita na América do SulReprodução / Redes sociais

Publicado 29/06/2026 11:39

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), participou, neste domingo (28), de um evento em Buenos Aires e afirmou que "o Brasil voltará a ser mais irmão da Argentina" a partir de 2027, caso seja eleito.

Flávio fez um discurso na abertura da Conferência de Presidentes da América Latina, promovida pela Fundação Aliados de Israel (IAF, na sigla em inglês) e pelos Amigos Americanos dos Acordos de Abraão (AFOIA, na sigla em inglês).

Durante o discurso, Flávio destacou as vitórias recentes de candidatos de direita na América do Sul, como na Colômbia e no Peru, e falou sobre uma "onda azul" no continente.

"Venho aqui para dizer. Quero estar de volta em 2027 para afirmar a adesão do Brasil aos Acordos de Isaac, ao lado do presidente Milei. E quem sabe ao lado do presidente Jair Bolsonaro", disse.

"Quero terminar dizendo algo que falei na semana passada, na Marcha para Jesus: a partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão da Argentina mais do que nunca", declarou.

Os Acordos de Isaac são uma iniciativa do presidente argentino, Javier Milei, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com o intuito de estreitar as relações entre Israel e a América Latina.

Durante o discurso, Flávio também elogiou o presidente argentino: "O presidente Milei tem razão. O socialismo é um modelo empobrecedor, e vou confessar um sentimento muito honesto: nós brasileiros olhamos esse mapa (de países governados pela direita) hoje com um pouco de inveja".