Alexandre de Moraes afirmou que só vai tomar uma decisão após conversa com os advogados de Jair Bolsonaro - AFP

Alexandre de Moraes afirmou que só vai tomar uma decisão após conversa com os advogados de Jair BolsonaroAFP

Publicado 29/06/2026 21:46

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai receber no gabinete advogados de Jair Bolsonaro (PL), na tarde de hoje. No encontro, a defesa reforçará os argumentos pela permanência do ex-presidente em prisão domiciliar, onde ele cumpre a pena de 27 anos e três meses decorrente da condenação por tentativa de golpe de Estado

Moraes vai tomar a decisão somente depois de ouvir os advogados. O ministro do STF determinou, em março deste ano, a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar por questões humanitárias, diante de quadro grave de saúde. Esse benefício teve o prazo encerrado na quinta-feira da semana passada.

Arma

A prorrogação da prisão domiciliar ficou comprometida diante do indício de que Bolsonaro cometeu falta grave. A suspeita foi levantada quando um dos seguranças do ex-presidente foi flagrado em blitz de trânsito com uma arma de propriedade de Bolsonaro. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga se houve ou não irregularidade no transporte do equipamento.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a permanência de Bolsonaro em casa até a conclusão dessa investigação, mas a decisão final cabe a Moraes, que é o relator dos processos sobre o golpe.

A defesa do ex-presidente argumenta que a arma está em situação regular e estava sendo levada para reparo. Também reforça que a saúde de Bolsonaro não melhorou desde a concessão da prisão humanitária.