Alexandre de Moraes afirmou que só vai tomar uma decisão após conversa com os advogados de Jair BolsonaroAFP
Moraes receberá advogados de Bolsonaro
Defesa reforçará os argumentos pela permanência do ex-presidente em prisão domicilia
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