Queda das temperaturas será provocada por uma massa de ar polar que avança pelo país ao longo do fim de semana - Paulo Pinto/Agência Brasil

Queda das temperaturas será provocada por uma massa de ar polar que avança pelo país ao longo do fim de semanaPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 30/06/2026 09:11

Uma nova frente fria deve provocar queda nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil a partir da próxima sexta-feira (3).



Conforme a empresa MetSul, o declínio das temperaturas será provocado por uma massa de ar polar que entra no País pelo Rio Grande do Sul, avança até o leste de São Paulo e Rio de Janeiro e também alcança parte do Centro-Oeste ao longo do fim de semana.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para queda de temperatura entre 3°C e 5°C no período.



O instituto também alertou para o risco de geadas no sul de Santa Catarina, onde os termômetros podem marcar entre 0°C e 3°C, configurando situação de perigo, e no Rio Grande do Sul, onde há risco leve de perdas em plantações.



Os alertas do Inmet entram em vigor à meia-noite de sexta-feira e permanecem válidos até o fim do dia. No caso das geadas, os avisos se encerram às 9h da mesma data.



Segundo a MetSul, a massa de ar frio começa a atingir o Brasil já na quinta-feira (2), pelo Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o sistema avança por toda a Região Sul, provoca queda nas temperaturas no Sudeste, e alcança parte do Centro-Oeste ao longo do fim de semana.



"Uma área de baixa pressão no Atlântico, a leste do Sul do Brasil, deve impulsionar o ar muito frio ainda para áreas mais a leste da Região Sudeste, entre sexta-feira (3) e sábado (4)", afirma meteorologista Estael Sias.



Ainda conforme a especialista do MetSul, o frio não será tão intenso porque a massa de ar polar estará acompanhada de mais nebulosidade, "o que atenua o resfriamento noturno".



De acordo com a Climatempo, as temperaturas devem voltar a subir na próxima semana, com máximas de até 25°C e tempo mais estável, com predomínio de sol e ocorrência de nevoeiro nas primeiras horas da manhã.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci