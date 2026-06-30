Flávio participou de uma live antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo - Reprodução / X

Flávio participou de uma live antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do MundoReprodução / X

Publicado 30/06/2026 09:51

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comemorou, nesta segunda-feira (29), a vitória da Seleção Brasileira contra o Japão, por 2 a 1, e afirmou que o "22 salvou o Brasil".

A declaração faz referência à camisa do atacante Gabriel Martinelli, que fez o gol da vitória da Seleção Brasileira, e ao número do Partido Liberal (PL) nas urnas.

"Eu não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil", disse o pré-candidato.

Não queria falar, masssssssssssss pic.twitter.com/s8TUjO8gsh — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 29, 2026

Flávio esteve envolvido em uma polêmica após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicar um vídeo , na quarta-feira (24), afirmando ter sido humilhada e desrespeitada durante uma ligação telefônica com o senador.

Segundo ela: "Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. Eu não tinha feito nada contra ele. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante disso, respondi que tudo bem".

"As mulheres sustentam mais de 70% dos lares brasileiros e sofrem com a violência. Não adianta a gente negar isso, gente, porque essa pauta de mulher não é uma pauta de ideologia, é uma pauta de economia", declarou.