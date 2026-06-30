Flávio participou de uma live antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do MundoReprodução / X
Não queria falar, masssssssssssss pic.twitter.com/s8TUjO8gsh— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 29, 2026
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Flávio participou de uma live antes do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do MundoReprodução / X
Não queria falar, masssssssssssss pic.twitter.com/s8TUjO8gsh— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 29, 2026
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