Em vídeo compartilhado por Michelle, ex-governador Garotinho disse que assistiu material sobre festa de Vorcaro - Reprodução / Instagram

Em vídeo compartilhado por Michelle, ex-governador Garotinho disse que assistiu material sobre festa de VorcaroReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 10:53

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Juliana Moreira Leite (@juliemilk)

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast "Pode, Garotinho?". Nas imagens, o ex-governador afirma que recebeu um material (ainda não divulgado e cuja autenticidade ele próprio diz não ter verificado) mostrando uma festa organizada por Daniel Vorcaro.Segundo o ex-governador, na "noite das astronautas", mulheres estrangeiras ficavam nuas e usavam um capacete espacial. Deputados, governadores, secretários e senadores escolhiam as acompanhantes ao levantar a viseira do equipamento, afirma Garotinho. "Homens que defendem a família", estariam entre os participantes.Ele afirma que as mulheres eram estrangeiras - "muito altas e muito brancas, parecem ucranianas ou russas" - e teriam sido contratadas justamente para não entender o português. "As mulheres não sabiam o que os homens estavam falando e nem podiam saber", disse.Michelle costuma usar trechos bíblicos para mandar recados em sua rede social. Na semana passada, em meio à disputa com Flávio, ela publicou um trecho do Livro de Salmos: "A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá "Nesta segunda, pouco antes de publicar o vídeo, compartilhou outro trecho do velho testamento: "Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação". A citação é uma resposta ao questionamento "quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo", retirado do livro de Salmos.O autor das declarações sobre a festa, Anthony Garotinho, é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e teve a condenação anulada pelo STF em março. A Segunda Turma do tribunal manteve decisão do ministro Cristiano Zanin, que identificou falha na cadeia de custódia das provas centrais da Operação Chequinho. A investigação apontava para o uso do programa social Cheque Cidadão para obtenção de apoio eleitoral. Garotinho havia sido condenado a 13 anos e nove meses de prisão. Com a anulação, recuperou os direitos políticos e agora retornou ao pleito.A relação entre Michelle e Flávio Bolsonaro passou por uma ruptura na semana passada. Ela acusou o pré-candidato de ter a humilhado, maltratado e desrespeitado. As declarações da ex-primeira-dama abriram uma crise na campanha.