Quatro passageiros da van ficaram feridos - Reprodução / Redes sociais

Quatro passageiros da van ficaram feridosReprodução / Redes sociais

Publicado 23/07/2026 11:51

Uma colisão entre uma van de pacientes e um caminhão-baú deixou sete mortos e quatro feridos no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), em um trecho da rodovia PE-360 que liga as cidades de Floresta e Ibimirim.

O veículo transportava pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de Petrolândia a Arcoverde, também no interior pernambucano. O programa oferece o deslocamento para a realização de procedimentos não disponíveis na rede médica no município de origem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os motoristas dos dois veículos e cinco passageiros da van morreram no local. Outros quatro pacientes, duas mulheres e uma criança, seguiram para atendimento médico na região. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

O prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques (Republicanos), afirmou que decretará luto oficial de três na cidade. Em nota, a prefeitura declarou que acompanha a situação e presta suporte às vítimas e familiares.

"Amanhecemos com a triste notícia de um trágico acidente envolvendo moradores de nossa cidade. Neste momento, estamos acompanhando a situação de perto, buscando todas as informações e prestando o suporte necessário às vítimas e seus familiares. Seguimos em oração e solidários com todos os envolvidos", diz o comunicado.

Nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que recebeu a notícia do acidente "com muita tristeza" e disse que o governo estadual já realizou "providências".

"Recebi com muita tristeza a notícia do grave acidente entre uma van do Tratamento Fora do Domicílio da Prefeitura de Petrolândia e um caminhão, na Rodovia PE- 360, no início da manhã de hoje, que resultou na morte de sete pessoas."

"Já telefonei para o prefeito Fabiano Marques e expressei minha profunda solidariedade comunicando as providências já realizadas pelo governo e reafirmando que o Estado continuará à disposição neste momento tão difícil para o povo sertanejo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os familiares, amigos, a população de Petrolândia e todos que sofrem nesta hora de despedida", concluiu a governadora.

Ainda não se sabe as causas do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci