Reflexos de terremoto na Colômbia assustou moradores de Manaus (AM)Reprodução / Redes sociais
Tremor em Manaus: moradores do Aleixo relatam abalos após terremoto de magnitude 6,7 atingir a Colômbia pic.twitter.com/fPJKMNCfNV— Portal Tucuxi (@portaltucuxi) August 10, 2026
Segundo o órgão, as inspeções estruturais se concentram principalmente nos bairros Adrianópolis, Aleixo e centro. Edifícios residenciais também foram esvaziados, por medidas preventivas.
O forte terremoto de magnitude 7,4, que abalou a Colômbia nesta segunda-feira, foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. Ao menos 18 pessoas morreram, mas o número pode aumentar. A quantia de feridos ainda está sendo apurada pelas autoridades locais.
Inicialmente, o Serviço Geológico Colombiano havia informado que o tremor teve magnitude de 6,6, mas posteriormente o índice foi revisado para 7,4. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também informou magnitude de 7,4.
O órgão colombiano afirmou que o tremor foi sentido com mais intensidade no oeste do país e também foi percebido em Quito, no Equador, e no Panamá.
Um terremoto de 7.4 de magnitude na Colômbia foi sentido em Manaus na manhã de hoje pic.twitter.com/cLy9lOEjst— Manaus Pop (@manaus_pop) August 10, 2026
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