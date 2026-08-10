Resolução da Anvisa que permite entrega de medicamentos por aplicativos foi publicada nesta segunda-feira (10)Fernando Frazão / Agência Brasil
Anvisa libera entrega de medicamentos por aplicativos
Resolução permite que farmácias e drogarias regularmente licenciadas contratem serviços como iFood, Rappi e Mercado Livre
Caiado propõe combate a 'terrorismo doméstico'
Se eleito, o ex-governador de Goiás pretende ainda criar 40 unidades de presídios de segurança máxima, com 20 mil vagas cada
AGU: Discord vai apresentar plano para garantir segurança de crianças
Proposta foi motivada pelo caso de uma adolescente de 13 anos que se suicidou durante transmissão ao vivo na plataforma, no mês passado
Hugo Motta diz que apoiará candidatura de Lula à reeleição
Lula já decidiu que, caso reeleito, apoiará a reeleição de Hugo Motta para o comando da Câmara no começo de 2027
Lula lamenta terremoto na Colômbia: 'Brasil permanece à disposição'
Ministério das Relações Exteriores informou que o País acompanha, com atenção, os esforços de busca e de assistência às populações afetadas
Vídeo! Terremoto na Colômbia é sentido em Manaus
Prédios precisaram ser esvaziados como medida de segurança; tremor de magnitude 7,4 também foi percebido em países vizinhos
Globo demite cinegrafista que deu cabeçada em fotógrafo durante debate
Profissional teve o contrato rescindido por envolvimento na agressão
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