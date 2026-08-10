Globo demite cinegrafista após cabeçada em fotógrafo durante debateReprodução / X

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Letícia Montrezor
Rio - A Globo rescindiu o contrato do cinegrafista, que não teve o nome divulgado, envolvido na agressão ao fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato, durante a cobertura do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, realizado pela Band, na capital paulista, no último domingo (9).

Em posicionamento enviado à reportagem, a Comunicação da Globo informou que o profissional prestava serviços temporários à empresa e teve o vínculo encerrado depois da análise do caso. "A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. Após analisar os fatos relacionados ao episódio, a empresa rescindiu o contrato do profissional envolvido, que atuava como prestador de serviço temporário."

A confusão aconteceu pouco antes do debate, em meio à movimentação dos profissionais de imprensa no local. Segundo relatos, o cinegrafista deu uma cabeçada em Igor Carvalho durante um desentendimento. O profissional foi retirado do espaço depois do episódio.

O fotógrafo recebeu atendimento após a agressão e passa bem. Nas redes sociais, o Brasil de Fato também se pronunciou e repudiou o ocorrido. "O Brasil de Fato reforça que o exercício da atividade jornalística deve ser protegido. Agressões a profissionais de imprensa configuram ataque à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade à informação. Acompanharemos os desdobramentos do caso e cobraremos posicionamento formal sobre o ocorrido", diz a nota.
A reportagem tenta contato com o cinegrafista. O espaço segue em aberto para manifestação. 