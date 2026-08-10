Globo demite cinegrafista após cabeçada em fotógrafo durante debateReprodução / X
Em posicionamento enviado à reportagem, a Comunicação da Globo informou que o profissional prestava serviços temporários à empresa e teve o vínculo encerrado depois da análise do caso. "A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. Após analisar os fatos relacionados ao episódio, a empresa rescindiu o contrato do profissional envolvido, que atuava como prestador de serviço temporário."
A confusão aconteceu pouco antes do debate, em meio à movimentação dos profissionais de imprensa no local. Segundo relatos, o cinegrafista deu uma cabeçada em Igor Carvalho durante um desentendimento. O profissional foi retirado do espaço depois do episódio.
Cinegrafista da Globo News acusado de dar cabeçada no fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato, é expulso da Band antes de debate entre candidatos em São Paulo. pic.twitter.com/0uBN954bdd— GugaNoblat (@GugaNoblat) August 9, 2026
O fotógrafo recebeu atendimento após a agressão e passa bem. Nas redes sociais, o Brasil de Fato também se pronunciou e repudiou o ocorrido. "O Brasil de Fato reforça que o exercício da atividade jornalística deve ser protegido. Agressões a profissionais de imprensa configuram ataque à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade à informação. Acompanharemos os desdobramentos do caso e cobraremos posicionamento formal sobre o ocorrido", diz a nota.
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