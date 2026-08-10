Tremor gerou maiores impactos no oeste da ColômbiaReprodução / X

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AFP
Um forte terremoto atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. Segundo autoridades locais, ainda não há um número exato de feridos e edifícios impactados.

O tremor de magnitude 7,4, de acordo com o Serviço Geológico da Colômbia e o dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, no oeste do país. Não foi emitido alerta de tsunami.

A governadora de Chocó declarou que em Quibdó, capital do departamento, houve "feridos" e "danos graves nas edificações". O prefeito de Cali, terceira maior cidade da Colômbia, relatou, por sua vez, "impactos graves" que estão sendo monitorados com drones.

Meios de comunicação locais divulgaram imagens de fachadas de prédios que desabaram. Na capital Bogotá, edifícios foram evacuados. Várias pessoas de pijama foram para as ruas em meio ao barulho das sirenes.

O terremoto foi sentido com mais força no oeste do país e também foi percebido em Quito, no Equador, e no Panamá.

Em 24 de junho, um duplo terremoto de magnitudes 7,2 e 7,5 causou mais de 6 mil mortes e deixou um cenário de destruição na vizinha Venezuela.