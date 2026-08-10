Na região do Tartaristão, na Rússia, doze pessoas morreram e 39 ficaram feridas - Reprodução / X

Na região do Tartaristão, na Rússia, doze pessoas morreram e 39 ficaram feridasReprodução / X

Publicado 10/08/2026 07:35 | Atualizado 10/08/2026 07:35

Uma das refinarias de petróleo localizadas em Nizhnekamsk, na República do Tartaristão, foi alvo de um ataque com drones. A região abriga dois grandes complexos do setor energético russo, que operam um do ao lado do outro. O TAIF-NK e o TANECO, ambos responsáveis pela produção em… pic.twitter.com/TuFZD3q8nS — Cebolinha (@Cebolinha1001) August 10, 2026

Doze pessoas morreram e 39 ficaram feridas em um ataque ucraniano com drones contra o Tartaristão, no centro da Rússia, informaram as autoridades locais. Na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, as autoridades informaram a morte de uma mulher em um ataque com drone contra uma residência na localidade de Novaya Tavolzhanka.Na Ucrânia, cinco pessoas morreram na região de Kharkiv após um "intenso bombardeio de artilharia" russo contra uma área residencial de um vilarejo no distrito de Chuguiv, informou no Telegram a Procuradoria-Geral, que divulgou imagens de casas destruídas.Além disso, uma pessoa morreu na região ucraniana de Kherson quando um drone russo atingiu um táxi, informou o governador regional.Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala na Ucrânia, os esforços diplomáticos permanecem estagnados, enquanto os dois países intensificam seus ataques, com um número crescente de vítimas civis.Os ataques ucranianos atingiram a cidade industrial de Nizhnekamsk, situada a mais de mil quilômetros da fronteira."Segundo as informações disponíveis até o momento, 12 pessoas morreram e 39 ficaram feridas em consequência de um ataque de drones inimigos contra Nizhnekamsk", afirmou o governo do Tartaristão em um comunicado.Segundo as autoridades, o ataque foi direcionado contra instalações industriais e contra alvos civis na cidade que abriga várias refinarias de petróleo e uma importante unidade petroquímica. O líder regional, Rustam Minnikhanov, decretou um dia de luto em toda a República do Tartaristão.A Rússia derrubou 456 drones ucranianos durante a noite sobre 15 regiões do país e a península da Crimeia, anexada por Moscou, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.