Incidente aconteceu em um centro de transporte logístico e militar no leste da AlemanhaNEWS5 / AFP
O dispositivo carregado de explosivos foi encontrado na quarta-feira, próximo a um avião de carga ucraniano no Aeroporto de Leipzig, um centro de transporte logístico e militar no leste da Alemanha.
Pouco antes, um objeto não identificado havia colidido em pleno ar com outra aeronave, embora o incidente não tenha deixado vítimas.
As autoridades alemãs não acusaram a Rússia nem ninguém especificamente, mas o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, apontou para um "ataque híbrido" que poderia envolver uma "potência estrangeira".
"O principal perigo que a Alemanha enfrenta hoje não reside nos supostos 'ataques híbridos' de Moscou, que não existem, mas nos políticos que, com entusiasmo, inventam cenários de uma guerra iminente com a Rússia", respondeu a embaixada russa em Berlim em seu site.
"É evidente que essa provocação orquestrada serve apenas para promover os interesses de Kiev e da ala militarista da classe política europeia", acrescentou.
O Aeroporto de Leipzig serve como base para a companhia aérea ucraniana Antonov Airlines e é um importante centro logístico para o trânsito de equipamentos militares destinados ao exército alemão e aos seus aliados da Otan.
A Alemanha é um dos principais aliados da Ucrânia desde a invasão russa em 2022. Seus líderes e autoridades de segurança acusam repetidamente Moscou de atos de sabotagem, espionagem e desinformação na Alemanha e em toda a Europa.