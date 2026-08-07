Incidente aconteceu em um centro de transporte logístico e militar no leste da Alemanha - NEWS5 / AFP

Incidente aconteceu em um centro de transporte logístico e militar no leste da AlemanhaNEWS5 / AFP

Publicado 07/08/2026 15:53

A embaixada da Rússia em Berlim declarou, nesta sexta-feira (7), que o incidente desta semana envolvendo um drone carregado de explosivos em um aeroporto alemão foi uma "provocação orquestrada" destinada a culpar Moscou.