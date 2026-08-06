César Gastelum cumpria um desafio durante uma live quando foi assassinado - Reprodução / Redes Sociais

César Gastelum cumpria um desafio durante uma live quando foi assassinadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2026 12:37

Um influenciador mexicano foi assassinado com um único tiro na cabeça enquanto participava de uma transmissão ao vivo, na noite de terça-feira (4). César Gastelum estava na frente de uma rede de restaurantes no estado de Sinaloa, no noroeste do país, quando uma moto se aproximou e o piloto efetuou o disparo.

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Gastelum fazia a "live" na plataforma Kick ao lado de dois amigos, vestidos de entregadores de comida como parte de um desafio, quando o caso aconteceu. Após o disparo, a transmissão foi interrompida e posteriormente retirada do ar pela plataforma, embora portais de notícias tenham preservado parte do vídeo e divulgado as imagens do ataque.

Atenção, imagens fortes!

En México, un influencer (cesar gastelum) estaba haciendo un stream en kick y unos sicarios lo mataron en vivo



El tipo hacia contenido alucin (asi le dicen a los que aspiran a ser narcos)

dicen que podría ser un ajuste de cuentas. pic.twitter.com/YqDkyCRTQT — (@Wilson_Suaza_) August 5, 2026

Os primeiros relatos da polícia mencionavam a morte de um entregador, mas, graças à gravação e a vários depoimentos, ele foi posteriormente identificado como Gastelum, que, segundo a imprensa, tinha cerca de 25 anos e produzia conteúdo sobre estilo de vida.



O ataque ocorreu em uma movimentada praça comercial próxima à sede da Promotoria de Sinaloa, em Culiacán, capital do estado. Militares e policiais foram mobilizados enquanto peritos recolhiam evidências e retiravam o corpo, segundo imagens de emissoras de TV.

De acordo com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, as forças de segurança estão conduzindo uma investigação para identificar e prender os envolvidos na execução.

"Obviamente, os autores do crime devem ser presos e, em qualquer caso, o mentor intelectual e o motivo deste lamentável homicídio devem ser determinados", disse ela, durante a coletiva de de imprensa matinal após o assassinato.

Antes da fala da presidente, o Gabinete de Segurança do México havia informado que investiga as circunstâncias da morte do influenciador junto com a Procuradoria-Geral do Estado de Sinaloa. A execução pode ter sido provocada por algumas publicações da vítima que fazem alusão a uma facção de um grupo criminoso.



"Da mesma forma, a análise de câmeras de vigilância e outras evidências é realizada para identificar e prender os responsáveis", afirmou.

Com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, César Daniel Nolasco Gastélum era conhecido também pelo apelido Compasexor. Ele surgiu na internet dando conselhos sobre relacionamentos pessoais, problemas cotidianos e situações comuns. O influenciador ficou conhecido pelos vídeos de comédia e por interpretar diversos personagens.

O influenciador Alejandro Fierro, que estava com Gastélum no momento do ataque, lamentou a morte do amigo e respondeu acusações sobre ele ter sido cúmplice do crime.

"Não sei o que fizemos para merecer isso, meu amigo, éramos apenas dois jovens com um sonho, sem fazer mal a ninguém. Agora minha vida mudou totalmente e meu irmão está no céu. Às vezes a vida é muito injusta. [...] Você deixou um legado. Foi a melhor pessoa que já conheci, sem dúvida alguma. Fico tranquilo porque te disse tudo e você sabe da nossa amizade e do que eu faria por você. [...] Estávamos ambos empolgados com o projeto de gravar juntos, mas, por causa de uns idiotas que só cometem injustiças e não valem nada, chegamos a essa situação. É assim que está o México", disse.

"Não sei quem é mais idiota: aqueles que se acham detetives junto com a mídia, ou aqueles que acreditam em todas essas pessoas. Honestamente, como sociedade, estamos numa situação muito ruim. A crueldade, até onde chegou? Culpar alguém sem saber de nada. [...] Eu entendo o desamparo deles, imagine o meu, já que ele era como um irmão para mim, eu vi tudo, eles atiraram em mim também, mas não sabem disso. Graças a Deus não me acertaram", completou ele após críticas.

Segundo a imprensa mexicana, ao menos 19 influenciadores foram assassinados no país nos últimos dois anos. Oito desses casos aconteceram no estado de Sinaloa. Apenas em 2026, já foram quatro mortes do tipo. Esse distrito é abalado por disputas internas do poderoso cartel local.

Em dezembro de 2024, Gastélum lamentou em seu perfil a morte do amigo Leovardo Aispuro, influenciador que também foi assassinado a tiros depois de criticar a violência crescente de Sinaloa. Um grupo armado o atacou na porta de casa quando ele saia com a mulher.

*Com informações de AFP