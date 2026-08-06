Israel fez ataques no sul do Líbano em resposta a 'violação'Reprodução / X

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Estadão Conteúdo
As forças de Israel informaram nesta quinta-feira (6) que dois soldados morreram no sul do Líbano. Foram as primeiras baixas desde junho, quando entrou em vigor o frágil cessar-fogo com o movimento Hezbollah. Outros quatro militares israelenses ficaram feridos.
Em resposta ao que descreveram como uma violação da trégua, as forças de Israel lançaram ataques contra a região e ordenaram a evacuação da cidade de Al-Mansouri.

A escalada ocorre no momento em que negociadores libaneses e israelenses se reúnem em Roma, na Itália, para discutir a implementação do acordo assinado em junho. O texto prevê que forças israelenses devem se retirar do sul do Líbano, em troca do desarmamento do Hezbollah.