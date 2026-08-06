Israel fez ataques no sul do Líbano em resposta a 'violação' - Reprodução / X

Israel fez ataques no sul do Líbano em resposta a 'violação'Reprodução / X

Publicado 06/08/2026 08:43

As forças de Israel informaram nesta quinta-feira (6) que dois soldados morreram no sul do Líbano . Foram as primeiras baixas desde junho, quando entrou em vigor o frágil cessar-fogo com o movimento Hezbollah. Outros quatro militares israelenses ficaram feridos.

Des tirs d'artillerie de ont visé le centre-ville de Mansouri et ses environs, accompagnés de ratissages au fusil d'assaut. Les tirs ont également touché la vallée de Al-Aziziya et les environs des villages de Al-Haniya et Zebqine, dans le sud du Liban. pic.twitter.com/bZrB0L0pxW — Lilou Atila (@AttalahLinda) August 5, 2026

Em resposta ao que descreveram como uma violação da trégua, as forças de Israel lançaram ataques contra a região e ordenaram a evacuação da cidade de Al-Mansouri.



A escalada ocorre no momento em que negociadores libaneses e israelenses se reúnem em Roma, na Itália, para discutir a implementação do acordo assinado em junho. O texto prevê que forças israelenses devem se retirar do sul do Líbano, em troca do desarmamento do Hezbollah.