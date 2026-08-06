Israel fez ataques no sul do Líbano em resposta a 'violação'Reprodução / X
Des tirs d'artillerie de ont visé le centre-ville de Mansouri et ses environs, accompagnés de ratissages au fusil d'assaut. Les tirs ont également touché la vallée de Al-Aziziya et les environs des villages de Al-Haniya et Zebqine, dans le sud du Liban. pic.twitter.com/bZrB0L0pxW— Lilou Atila (@AttalahLinda) August 5, 2026
A escalada ocorre no momento em que negociadores libaneses e israelenses se reúnem em Roma, na Itália, para discutir a implementação do acordo assinado em junho. O texto prevê que forças israelenses devem se retirar do sul do Líbano, em troca do desarmamento do Hezbollah.
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