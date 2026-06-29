Joseph Aoun, presidente do Líbano, disse que discutiu preparativos para implementação de acordo com Israel e EUA - AFP

Joseph Aoun, presidente do Líbano, disse que discutiu preparativos para implementação de acordo com Israel e EUAAFP

Publicado 29/06/2026 12:51 | Atualizado 29/06/2026 12:55

O presidente libanês afirmou ao chefe do Comando Central dos EUA, nesta segunda-feira (29), que está determinado a estender o controle do Estado, por meio de suas forças armadas, até a fronteira com Israel. A região é marcada pela forte presença do movimento islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã.



O presidente Joseph Aoun reiterou ao almirante Brad Cooper "a determinação do Estado libanês em estender sua autoridade, por meio de suas forças armadas, até a fronteira sul", afirmou a presidência em um comunicado, acrescentando que os dois discutiram os preparativos para a implementação de um acordo entre Líbano, Israel e Estados Unidos.



Na ultima sexta-feira (26), Líbano e Israel, sob o apoio dos EUA, assinaram um "acordo-quadro trilateral" com o objetivo de pôr fim às hostilidades, após o Hezbollah ter levado o Líbano para a guerra no Oriente Médio em março.



O acordo compromete o Líbano a restaurar sua soberania sobre seu território por meio do "desarmamento verificado de grupos armados não estatais e do desmantelamento de suas infraestruturas", o que permitiria uma retirada gradual de Israel, segundo o texto publicado pelo Departamento de Estado.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci