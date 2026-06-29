Afeganistão e Paquistão convocaram seus principais diplomatas para protestar contra as ações militares - Reprodução

Afeganistão e Paquistão convocaram seus principais diplomatas para protestar contra as ações militaresReprodução

Publicado 29/06/2026 10:21

Operações terrestres e ataques aéreos do Paquistão mataram ao menos 36 civis e deixaram mais de 160 feridos no Afeganistão, segundo autoridades afegãs nesta segunda-feira (29). A capital Cabul condenou a ofensiva como um "ato covarde de agressão" e prometeu retaliar, o que ampliou as tensões entre os dois países.

Segundo o ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, as forças paquistanesas realizaram uma operação na fronteira neste domingo (28), seguida de bombardeios contra esconderijos de militantes nas províncias afegãs de Paktia, Paktika e Kunar. Islamabad afirmou que 29 combatentes foram mortos e que a ação respondeu a uma série de atentados recentes em seu território.

O vice-porta-voz do governo do Talibã, Hamdullah Fitrat, afirmou que um ataque em Paktia matou um idoso e uma criança. Em seguida, um novo bombardeio atingiu moradores que tentavam socorrer as vítimas, deixando 28 mortos e 158 feridos. Outros seis civis, em sua maioria mulheres e crianças, morreram em Paktika. Uma residência em Kunar também foi atingida, sem causar vítimas humanas, mas deixando cerca de 30 animais mortos.

Afeganistão e Paquistão convocaram seus principais diplomatas para protestar contra as ações militares. Cabul acusou Islamabad de responsabilizar o país por incidentes de segurança sem "provas críveis". Já o governo paquistanês rejeitou o suposto envolvimento de cidadãos afegãos em atentados recentes, incluindo um ataque em Karachi.

A ofensiva ocorreu após um ataque do grupo Jamaat-ul-Ahrar contra uma base dos Rangers em Karachi, que matou três soldados. O Paquistão afirma ter capturado um cidadão afegão envolvido na ação.

Os confrontos marcam uma nova escalada após meses de violência na fronteira. Centenas de pessoas morreram desde fevereiro em ataques e represálias, enquanto sucessivas negociações de cessar-fogo, inclusive com mediação da China, fracassaram em conter o conflito.





* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci