Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, disse que informação sobre reunião é 'incorreta' - AFP

Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, disse que informação sobre reunião é 'incorreta'AFP

Publicado 29/06/2026 08:07 | Atualizado 29/06/2026 10:24





"Não há reuniões técnicas dos grupos de trabalho previstas para esta semana", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, citado pela televisão estatal, que citou uma informação "incorreta". O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta segunda-feira (29) que representantes iranianos e americanos se reunirão nos próximos dias no Catar para negociações técnicas, como informou a imprensa dos Estados Unidos "Não há reuniões técnicas dos grupos de trabalho previstas para esta semana", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, citado pela televisão estatal, que citou uma informação "incorreta".

Neste domingo (28), o site de notícias americano Axios informou, citando dois funcionários do governo de Washington e uma terceira fonte, que negociações aconteceriam nesta terça-feira (30) em Doha, no Catar. A razão do encontro seria solucionar as disputas sobre o Estreito de Ormuz, por onde, em um período normal, trafega quase 20% da produção global de hidrocarbonetos.

O possível encontro no Catar também não foi confirmado por uma fonte do governo americano, em declaração no domingo. A autoridade destacou, no entanto, que os dois países planejam reiniciar as renegociações.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci